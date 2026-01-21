Rangers de Sabinas vencen a Acereros Jr. en la Liga de Béisbol

Los Rangers de Sabinas continúan pujando fuerte por el liderato de la categoría 11-12 años de la Liga de Béisbol Furia Azul. El fin de semana, los vigilantes sumaron una victoria más a su cuenta tras imponerse ante Acereros Jr. por abultada pizarra de 22 carreras contra 2, en encuentro de la serie 20.

La novena de Sabinas no tardó en exhibir su poder de bateo, y en la primera entrada tomó la iniciativa en el score con un ataque de 8 rayitas que comandaron Gonzalo Leija, Homero Camacho y André Damián, pegando dobletes. Posteriormente, la diferencia se amplió con una triple producción en el tercer rollo, la cual fue elaborada por Dereck Hernández, Sergio Palacios e Iván Ramos.

La artillería de los Rangers no dio tregua y en la tercera tanda sumó otras 6 anotaciones, mientras que en el cuarto episodio, la victoria fue sellada con 5 anotaciones más.

Por su parte, los Acereros respondieron en la cuarta entrada para evitar la blanqueada. Gustavo Banda y Liam Martínez llegaron al pentágono con las únicas carreras para la causa acerera.

En la lomita del Parque Xochipilli 1, Iván Ramos lanzó por espacio de 3 innings en los que no aceptó hit ni carrera, recetando 8 ponches, para adjudicarse el acierto con eficientes respaldo de 3 relevistas; a su vez, Damián de la Cruz se llevó el revés.

Con 3 imparables en el mismo número de turnos y 4 rayitas pintadas, Sergio Palacios figuró como el toletero más certero de la ofensiva de los vigilantes, secundado por Iván Ramos quien tuvo una jornada de 2-2.