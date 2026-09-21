Patrick Mahomes guía a Chiefs a victoria sobre Colts en Arrowhead

Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City se impusieron a los Colts de Indianápolis después de un intercambio de puntos que llegó hasta la prórroga.

Los Chiefs de Kansas City necesitaron hasta la última jugada del tiempo extra para quedarse con la victoria frente a los Colts de Indianápolis, a quienes derrotaron 33-30 este domingo por la noche en el Arrowhead Stadium.

Harrison Butker se encargó de definir el encuentro con un gol de campo de 40 yardas cuando el reloj llegó a cero en la prórroga. El triunfo permitió a Kansas City evitar que el partido se les escapara después de una segunda mitad en la que Indianápolis volvió a competir hasta el final.

¿Cómo ocurrió el intercambio de puntos?

El duelo tuvo un intercambio constante de golpes. Los Colts comenzaron con una serie de 11 jugadas y 65 yardas, dirigida por Daniel Jones, quien encontró al ala cerrada Tyler Warren con un pase de una yarda para abrir el marcador.

Kansas City respondió con un gol de campo de 46 yardas de Butker, pero Jones volvió a cometer un error en la segunda posesión de Indianápolis. Kristian Fulton interceptó un envío dirigido a Keenan Allen, y los Chiefs aprovecharon la oportunidad para tomar la ventaja mediante una conexión de 13 yardas entre Patrick Mahomes y Travis Kelce.