Copa del Mundo 2026: Julián Quiñones marca el primer gol para México ante Sudáfrica

Nueve minutos le bastaron a la Selección Mexicana para abrir el marcador ante Sudáfrica en el juego de inauguración de la Copa del Mundo 2026. ¿Quién más? Julián Quiñones, el delantero mexicano con mejor ritmo en la pasada temporada, que se cansó de meter goles en la liga de Arabia, y que esta tarde en el Estadio Ciudad de México justificó su llamado a la convocatoria final.

El futbolista del Al-Qadisiyah, club de la Saudi Pro League, puso el 10 en la pizarra luego de un descuido de la zaga sudafricana en un intento de salida. Brian Gutiérrez robó la pelota en los linderos del área grande y le cayó a Julián. Amagó en una primera oportunidad y ya enfilado y frente a la portería rival sacó un disparo de derecha para mandar la pelota al fondo de las redes.

Las tribunas del Estadio Ciudad de México explotaron. Los 87 mil 500 aficionados se levantaron de su asiento para celebrar el primer tanto del Tri en el Mundial, donde México además enfrentará a las selecciones de Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y a Chequia una vez más en la capital del país.

En la Temporada 2025-2026 Julián Quiñones fue el atacante mexicano con más goles. Anotó 33 tantos en 31 en la Saudi Pro League, cerrando la campaña con un triplete. En total marcó 37 goles tomando en cuenta los 4 que hizo en la copa. Julián, de a poco, se ha ido ganando un lugar en el equipo del Vasco Aguirre, a pesar de que en un inicio no fue tomado en cuenta por el entrenador.

Además se convirtió en el segundo futbolista naturalizado mexicano en marcar un gol en una Copa del Mundo. Antonio Naelson “Sinha” lo hizo en el Mundial Alemania 2006 en el triunfo de México sobre la Selección de Irán con un certero remate de cabeza.