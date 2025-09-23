Por dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos y México 2025 de la Fórmula 1?

Octubre de 2025 marcará dos de las citas más esperadas en el calendario de la Fórmula 1: el Gran Premio de Estados Unidos y el Gran Premio de México.

Dos escenarios icónicos, dos carreras llenas de adrenalina y una sola pregunta para los fanáticos: ¿dónde y cómo seguir la transmisión oficial de estos eventos que paralizan al mundo? Sigue leyendo para descubrirlo.

Sigue la transmisión oficial en Fox Sports Premium

Ambas carreras podrán verse en vivo a través de Fox Sports con una suscripción premium. La plataforma se ha consolidado como un referente en transmisiones deportivas de primer nivel, llevando la emoción de la pista directamente a tu pantalla.

Desde la salida hasta la bandera a cuadros, cada curva, adelantamiento y estrategia estará disponible con la calidad de imagen y sonido que caracteriza a Fox Sports.

Fechas, lugares y horarios de transmisión

1. Gran Premio de Estados Unidos (Austin, Texas – Circuito de las Américas)

Lugar: Circuito de las Américas, Austin

Carrera: Domingo 19 de octubre, a las 14:00 (hora de la Ciudad de México, GMT-5)

2. Gran Premio de México (Ciudad de México – Autódromo Hermanos Rodríguez)

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

Carrera: Domingo 26 de octubre, a las 14:00 (hora local de Ciudad de México, GMT-5)

Disfrútalo desde cualquier dispositivo

Fox Sports Premium permite el acceso al contenido en vivo, desde tu televisor, o por medio de su plataforma de streaming, donde te puedes conectar desde laptops, tablets e incluso smartphones, lo que te garantiza disfrutar de la F1 en cualquier lugar.

¿Por qué es clave una buena conexión a internet?

Imagina el momento en el que tu piloto favorito está a punto de adelantar y, justo en ese segundo, la transmisión se congela. Para evitarlo, lo recomendable es asegurarse de contar con un proveedor de internet confiable que garantice un servicio continuo, especialmente cuando se trata de transmisiones en vivo tan demandadas como las de la Fórmula 1.

Con una conexión óptima:

Mantienes la calidad de imagen, sin pixelaciones ni buffering.

Puedes cambiar entre dispositivos sin perder la transmisión.

Disfrutas de gráficos, estadísticas y cámaras onboard que enriquecen la cobertura.

Vive la Fórmula 1 como si estuvieras en la pista

El GP de Estados Unidos y el GP de México 2025 prometen ser inolvidables. Serán dos fines de semana cargados de pasión automovilística que podrás disfrutar al máximo si estás preparado con una buena conexión. Porque, al final, la magia de la Fórmula 1 no solo está en el rugir de los motores, sino también en vivir la experiencia sin interrupciones desde la comodidad de tu hogar. ¡Nos vemos en la meta!