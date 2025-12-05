Selección Mexicana inicia su camino en el Mundial 2026: Grupo A y partidos

La Selección Mexicana, que fue cabeza de serie del Mundial 2026, se colocó en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival por definir que saldrá del Repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y Chequia; este último se dará a conocer en los próximos meses. Tras la ubicación, los expertos del análisis futbolístico dieron a conocer sus expectativas sobre los dirigidos de Javier Aguirre y hasta dónde podrían llegar en la justa veraniega que tendrá por primera vez a 48 selecciones y una eliminatoria iniciando con los Dieciseisavos. "Un grupo accesible y tendría que hacerlo como primer lugar", resaltó Carlos Guerrero de TV Azteca, mientras que, en cuanto a sus favoritos al trofeo, esto dijo: "España tendría muchas posibilidades, Inglaterra ya le toca". "Me parece que tuvo fortuna el equipo mexicano, me parece que son dos rivales de los cuales le tienes que ganar (Sudáfrica, Corea del Sur) son muy ganables", mencionó David Medrano. Por su parte, sus favoritos "Francia es una selección importante, Inglaterra promete y da la impresión de que es el último Mundial que Portugal puede pelear". "Bien, bien, hay muchas posibilidades, no solamente lo que representan las demás selecciones sino la confianza que se debe tener", terminó por mencionar el exseleccionado mexicano mundialista Luis Hernández.

México abrirá oficialmente el torneo el 11 de junio, en el partido inaugural del Grupo A celebrado en el Estadio CDMX, tercer duelo inaugural mundialista que alberga el inmueble, ante Sudáfrica. Posteriormente, la Selección Nacional viajará a Guadalajara, donde disputará el encuentro ante Corea del Sur de la Fase de Grupos en el Estadio Akron el 18 de junio. El Tri regresará a la capital para su tercer compromiso de grupos -ante el ganador del Repechaje UEFA D- el 24 de junio, también en el Estadio CDMX. La combinación de resultados determinará si México vuelve a jugar en esta sede en rondas posteriores.

De finalizar como líder del Grupo A, México jugaría en el Estadio CDMX los Dieciseisavos de Final, programados para el 30 de junio. En caso de avanzar, también podría disputar en la misma sede los Octavos de Final, el 5 de julio, lo que abriría la posibilidad de que el equipo nacional dispute hasta cuatro partidos en la Ciudad de México.