Buffalo Bills vencen a Detroit Lions: Josh Allen destaca en Highmark Stadium

BUFFALO — Los Buffalo Bills estrenaron oficialmente el Highmark Stadium con un categórico triunfo de 41-31 sobre los Detroit Lions, en un encuentro donde el mariscal de campo Josh Allen ofreció una actuación estelar al registrar cinco anotaciones totales.

El mariscal de campo de la franquicia neoyorquina lideró la ofensiva local completando tres pases de anotación hacia sus receptores y sumando dos touchdowns más mediante acarreos personales por la vía terrestre. La exhibición ofensiva de Allen permitió a la escuadra de Buffalo tomar el control del marcador desde la primera mitad del encuentro y responder con contundencia a los embates del conjunto de Detroit.

¿Cómo ocurrió el triunfo de Buffalo Bills?

Los Lions intentaron acortar distancias en el último cuarto impulsados por las ejecuciones de su ataque aéreo; sin embargo, la defensiva de los Bills logró concretar detenciones clave en zona roja para preservar la ventaja en la pizarra. El enfrentamiento sirvió como marco para la apertura de la nueva instalación deportiva, reuniendo a miles de aficionados que abarrotaron las tribunas del inmueble.

Detalles del partido y actuación de Josh Allen

Con este resultado, el conjunto neoyorquino inició con el pie derecho su etapa en el recinto recién inaugurado, consolidando un arranque de temporada positivo. La victoria fortalece el panorama del equipo en la Conferencia Americana, mientras que Detroit buscará ajustar su esquema defensivo de cara a sus próximos compromisos en la liga.