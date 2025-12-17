Guerreros Oriente regresa a la Liga Municipal de Fútbol: Defiende su título

El monarca Guerreros Oriente reaparecerá este fin de semana en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol para defender su corona.

Los bélicos, que parecían haber abandonado el circuito municipal y se ausentaron en la jornada inaugural que se disputó el pasado fin de semana, confirmaron su participación en el actual Torneo Apertura 2026 y este domingo tomarán parte de la fecha 2.

De esta manera, el campeón de la campaña anterior saltará al campo de la colonia Veteranos para hacer la primera defensa de su título al enfrentar al Juventus, en duelo que iniciará en punto de las 11:00 de la mañana.

Por otra parte, la escuadra de Miravalle FC recibirá la visita de FC Jumar en el campo de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, a las 9:00 de la mañana, a la vez que el Necaxa y Notaría se enfrentarán en Estancias a las 10:00 horas.

Una hora más tarde, la escuadra de la colonia Obrera defenderá la localía ante el Atlético Oriente en partido que se escenificará en la cancha "Chavín" Rivera, a las 11:00 de la mañana, a la vez que el cierre de la segunda jornada le corresponde a los equipos de Constructora Sama y Trailas Teca, los que se medirán en el mismo escenario, en punto de la 1:00 de la tarde.