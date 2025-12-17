Luis Enrique se lleva el premio The Best, Javier Aguirre fue nominado

Revelan la lista de jugadores y entrenadores que votaron por Javier Aguirre en The Best.

Se han revelado los nombres de algunos jugadores y entrenadores que votaron para que Javier Aguirre ganara The Best. Javier Aguirre formó parte de los nominados al The Best en la categoría de mejor entrenador del año; sin embargo, el técnico mexicano no pudo quedarse con el premio.

En su cargo como DT de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ganó la Nations League y la Copa Oro, logros que le permitieron estar entre los candidatos al The Best.

¿Quiénes votaron por Javier Aguirre?

Ahora se han revelado algunos de los nombres que votaron para que el Vasco Aguirre se llevara el galardón a menos de un año de que inicie el Mundial 2026. Durante el programa Línea de 4, se reveló que Javier Aguirre contó con un total de 91 puntos para ganar The Best, premio otorgado por la FIFA al mejor entrenador del año.

Entre las personalidades que votaron por Javier Aguirre está alguien que lo conoce a la perfección: Edson Álvarez. El capitán de la Selección Mexicana no dudó en darle a su DT sus 5 puntos en The Best. A Edson se le sumaron jugadores como Gianluigi Donnarumma, actual ganador de la Champions League con el PSG, y el capitán de UAE.

Además, entrenadores también votaron por el técnico mexicano. Jacob Friis, Roberto Martínez, Miguel Herrera, Carlo Ancelotti y Shao Jiayi votaron en favor del Vasco.

¿Quién fue el ganador de The Best a mejor entrenador?

Aunque Javier Aguirre estuvo nominado a The Best como mejor entrenador del año, Luis Enrique fue quien se llevó el apreciado premio. En su año con el PSG, Luis Enrique logró ganar: Champions League, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y la Supercopa de Europa, sellando una temporada muy buena. Aunque pudo sumar un título más, el Chelsea venció a su equipo en el Mundial de Clubes, dejándolos muy cerca de coronarse nuevamente.