Acereros de Monclova ficha a Iván Armostrong: nuevo lanzador

El Club Acereros de Monclova continúa trabajando en la conformación de su roster rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, y como parte de ese proceso anunció la incorporación de un nuevo elemento para fortalecer su staff de lanzadores.

La organización monclovense concretó la llegada del derecho dominicano Iván Armostrong, quien apunta a convertirse en una de las piezas clave dentro del bullpen de la Furia Azul. Gracias a su potencia en el brazo y consistencia desde el montículo, el serpentinero dominicano llega con la encomienda de aportar solidez al pitcheo relevista.

Con 25 años de edad, el originario de La Vega, República Dominicana, cuenta con basta experiencia en las ligas menores del béisbol organizado, donde ha mostrado un perfil dominante. A lo largo de su carrera profesional suma más de 330 ponches, una cifra que refleja su capacidad para imponer condiciones ante los bateadores rivales.

Actualmente, el derecho participa en la Liga Invernal Dominicana defendiendo los colores de los Leones del Escogido, con quienes registra una destacada efectividad de 2.92 en la presente campaña. Su desempeño en el exigente circuito caribeño ha llamado la atención por su control y efectividad en situaciones de alta presión.

La llegada de Iván Armostrong representa una apuesta importante para Acereros de Monclova en su objetivo de contar con un bullpen competitivo de cara a la temporada 2026, generando altas expectativas en el cuerpo técnico, que confía en que el dominicano será un factor determinante.