Diablos vencen a Diamondbacks 6-5 en emocionante final de béisbol

Con timbres de Luis Esquivel y Daniel Rubio en el cierre de la séptima entrada, los Diablos vinieron de atrás y vencieron a Diamondbacks por la mínima diferencia de 6-5, para tomar ventaja en la final de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

En el primer encuentro de la serie por el título, los pingos elaboraron una triple producción en el segundo rollo para tomar la iniciativa en el score. Sergio Campos pegó doblete para impulsar un par de anotaciones en los spikes de Esquivel y Manuel Maldonado, mientras que Said Lozano llegó al pentágono para poner el 3-0.

Los D-backs reaccionaron de inmediato y emparejaron el juego en la apertura del tercer rollo, con anotaciones de Néstor Zertuche, Arturo García y Miguel Trejo, mientras que en la cuarta entrada apareció Luis Rodríguez con una carrera que le dio la ventaja momentánea a las serpientes.

En la quinta tanda, Jorge Córdova respondió por Diablos para nivelar los cartones 4-4, mientras que Jesús Ramírez fue remolcado por Juan Reyes con un sencillo para regresarle el comando del juego a los D-backs.

Para el séptimo rollo, el Iván de León se fajó en el montículo y retiró en orden a Arturo García, Miguel Trejo y Héctor Banda, dejándole a su ofensiva el compromiso de buscar la remontada en el fondo del mismo capítulo, y esta fue consumada por Esquivel y Rubio con oportunas carreras que sellaron el triunfo de los pingos por apretada pizarra de 6-5.

De León se anotó el acierto tras 7 entradas de labor, la derrota fue para el relevista Jesús Rodríguez, a la vez que Manuel Maldonado lideró el bateo de Diablos al pegar de 4-3, seguido por Luis Esquivel con efectividad de 3-2 y Felipe Cano de 4-2.