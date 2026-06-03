Guillermo Almada PRINCIPAL CANDIDATO para dirigir al América tras salida de Andre Jardine

El Club América estaría cerca de comenzar una nueva era en su banquillo y el nombre de Guillermo Almada toma fuerza como el principal aspirante para asumir la dirección técnica del equipo.

De acuerdo con información difundida por Claro Sports, el entrenador uruguayo sería considerado para sustituir a André Jardine, quien podría concluir su ciclo al frente de las Águilas tras una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución.

La posible llegada de Almada representaría la apuesta por un técnico con amplia experiencia en el futbol mexicano y resultados comprobados. Durante su gestión con Pachuca, logró consolidar un proyecto competitivo caracterizado por un estilo dinámico, ofensivo y basado en el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria reciente fue la obtención del título del Apertura 2022, cuando los Tuzos superaron con autoridad a Toluca en la serie por el campeonato. Además, bajo su dirección, el conjunto hidalguense conquistó la Copa de Campeones de Concacaf 2024, reforzando su prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

Su perfil encajaría con las exigencias del América, una institución acostumbrada a competir por títulos en todos los torneos que disputa. La experiencia de Almada en escenarios de alta presión y su conocimiento de la Liga MX son factores que lo colocan como una opción sólida para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

Sin embargo, el reto no sería menor. De concretarse su llegada, tendría la misión de suceder a André Jardine, quien dejó una huella importante al conquistar un histórico tricampeonato de Liga MX y múltiples títulos con el conjunto azulcrema.

Guillermo Almada, un técnico con experiencia

La posible transición marcaría el cambio entre dos entrenadores exitosos, con estilos distintos pero respaldados por resultados. Mientras Jardine construyó una etapa de dominio con América, Almada se consolidó como uno de los estrategas más competitivos del futbol mexicano gracias a su trabajo con Pachuca.

Expectativa en el Club América

Por ahora, el futuro del banquillo americanista sigue generando expectativa, mientras el nombre del técnico uruguayo continúa ganando fuerza como la principal alternativa para encabezar el próximo capítulo de las Águilas.