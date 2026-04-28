Javier Aguirre deja fuera a Marcel Ruiz y otros en la Selección Mexicana

El sueño de representar a la Selección Mexicana en la máxima justa del fútbol terminó de tajo para varios elementos locales. El estratega Javier Aguirre entregó la convocatoria oficial que incluye a doce jugadores de la Liga MX, desatando de inmediato la polémica entre los aficionados y los medios deportivos. A pesar de participar activamente en el proceso rumbo al Mundial 2026, cinco figuras del balompié nacional recibieron la amarga noticia de su exclusión, cerrando un capítulo doloroso en sus carreras justo cuando el magno torneo está a la vuelta de la esquina.

La zona de creación fue el área que más víctimas cobró en esta lista definitiva. El caso de Marcel Ruiz resonó fuertemente, ya que el talentoso jugador del Toluca gozó de la titularidad durante los primeros meses de la gestión del famoso ´Vasco´. Lamentablemente, una inoportuna lesión de rodilla cambió su destino por completo. El mediocampista apostó por un tratamiento conservador para evitar el quirófano y logró sumar minutos vitales en el cierre del Clausura 2026. Sin embargo, la sorpresiva irrupción de Álvaro Fidalgo y el joven Obed Vargas, sumada a la incertidumbre sobre el estado físico del mexiquense, lo desplazaron de la nómina final.

En una situación paralela y de mucha frustración se encuentra Carlos Rodríguez. El volante de Cruz Azul mantuvo una regularidad envidiable con su club y compitió palmo a palmo por el puesto titular con el propio Marcel. A pesar de su constante presencia en los llamados anteriores, el cuerpo técnico prescindió de sus servicios en el último corte. Ahora, ambos mediocampistas tendrán que conformarse con disputar la Liguilla con sus respectivos equipos, mirando la competencia internacional desde la lejanía.

Más allá del centro del campo, existieron otros elementos que acariciaron el ansiado boleto mundialista durante los recientes partidos amistosos del combinado azteca. Diego Lainez, por ejemplo, levantó la mano con actuaciones sumamente destacadas en los Tigres. El atacante felino figuraba como el único extremo derecho nominal disponible para el esquema táctico del entrenador, y su enorme nivel en el campeonato local ilusionó a miles de seguidores. Pese a ello, su esfuerzo resultó insuficiente para convencer al timonel nacional de otorgarle un lugar en la ofensiva.

Por su parte, Erick Sánchez vivió una realidad muy distinta y aleccionadora. El talentoso mediocampista gozó de la confianza del estratega en convocatorias previas, pero su alarmante falta de minutos con el América le cobró una factura altísima. La irregularidad en el nido azulcrema frenó su ritmo competitivo y lo sacó de la contienda directa de manera inobjetable.

¿Qué decisiones tomó Javier Aguirre en la defensa?

Finalmente, la defensa lateral derecha arrojó una baja inesperada con Richard Ledezma. El jugador de Chivas disputó los últimos cinco compromisos de preparación y parecía afianzarse dentro del vestidor. No obstante, Javier Aguirre apostó por la jerarquía de Jorge Sánchez como inamovible, dejando la puerta abierta a la recuperación clínica de Rodrigo Huescas y Julián Araujo, sentenciando así el adiós de Ledezma.

La conformación de una plantilla siempre genera debates interminables, y para estos cinco futbolistas, el reto será brillar en la Liguilla mientras la escuadra nacional asume el reto del torneo en casa, a falta de que también se conozcan a los convocados que llegarán desde el extranjero, donde también podría haber controversia.