Escuela Ferrocarriles Nacionales de Frontera avanza a Juegos Nacionales

Con un nivel de juego que fue resultado de una intensa preparación, el equipo femenil de tochito de la Escuela Ferrocarriles Nacionales Turno Matutino de Frontera selló su pase a los Juegos Nacionales Deportivos Escolares de la Educación Básica 2026.

El plantel fronterense firmó una brillante actuación al conquistar cada una de las fases del proceso eliminatorio. Las "ferrocarrileras" dominaron primero la etapa de Zona Escolar y posteriormente la ronda Regional, para dar el paso a la eliminatoria Estatal.

La gran hazaña se consumó tras un reñido duelo ante el selectivo de la Región Carbonífera, en el que el equipo de la Escuela Ferrocarriles Nacionales terminó imponiéndose con claridad sobre el emparrillado, para quedarse con el campeonato estatal y ganarse la representación de Coahuila en los Juegos Deportivos Nacionales.

La máxima justa se celebrará a partir del 25 de mayo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, escenario donde se reunirán las escuadras más destacadas del país en esta categoría. Ahí, el conjunto coahuilense buscará mantener el buen ritmo y demostrar que su campeonato no fue casualidad, sino el resultado de trabajo constante, talento y una gran química de equipo.

Orgullosamente originarias de Frontera, el equipo está conformado por alumnas de cuarto a sexto grado: Ana Lucía Córdova, Ainara Gómez, Paulina Tovar, Ashley Téllez, Naila Sánchez, Victoria Ramírez, Xiomara Ramos, Alisson Cadena, Nicole García, Ximena Falcón, Lizeth Liñán y Misheel Espinoza, quienes bajo la dirección del entrenador Javier Amaya han logrado construir un conjunto sólido y competitivo.