Sergio Canales deja Rayados del Monterrey tras tres años

MONTERREY, NL 28-Apr-2026 .-El español Sergio Canales dejó de pertenecer este martes a los Rayados del Monterrey.

El club regio informó a través de sus redes sociales la desvinculación del mediocampista, quien jugó para sus filas del Torneo Apertura 2023 al Clausura 2026.

Canales no pudo ganar ningún título con el equipo y su destino estaría en el Racing de Santander, en su natal España.

"Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente", escribió el club en sus redes sociales.

"Te deseamos lo mejor en lo que viene, Sergio Canales; Monterrey siempre será tu casa".

Por su parte, el cántabro también publicó un adiós en sus redes sociales.

"Por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más duros. ¡Gracias @Rayados! ", posteó el "Mago".

Canales jugó 118 partidos con la camisa del Monterrey; anotó 46 goles y repartió 22 asistencias.