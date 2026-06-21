Las Javis vencen a Diablas: 14-11 en Frontera

Las Javis sacaron la casta en la hora cero y, con un explosivo rally de 4 carreras en la apertura de la novena entrada, derrotaron 14-11 a Diablas para emparejar la serie semifinal de la categoría "C" en la Liga Municipal de Softbol.

Ayer en el diamante de la Unidad Deportiva, el conjunto fronterense y las escarlatas brindaron un encuentro de toma y daca, remontadas y emociones hasta el último out.

Las escarlatas parecían tener el control del encuentro tras 6 episodios completos, cuando dominaban la pizarra por 7-6. Sin embargo, en el séptimo rollo apareció el bateo oportuno de Alejandra Briones, quien disparó un doblete que remolcó a Elena Piña e Ibeth Hernández para darle la vuelta a los cartones y meter en la pelea al conjunto fronterense.

Pero las Diablas no se rindieron y en el cierre de esa misma séptima tanda, María Vincent respondió bajo presión y cruzó el plato con la carrera que igualó los cartones 8-8, enviando el cotejo a entradas extras.

En el octavo episodio nadie cedió terreno. Ambas escuadras fabricaron un par de anotaciones para mantener la paridad. Fue hasta la novena entrada cuando Las Javis inclinaron definitivamente la balanza, aprovechando imparables, pelotazos y errores defensivos para construir un rally de cuatro rayitas a cargo de Ana Vázquez, Alejandra Briones, Elida Torres y María Martínez.

Con ventaja de 14-10, las fronterenses enfilaron el triunfo y en el cierre del noveno rollo sólo permitieron una anotación más de las escarlatas, sellada por Victoria Chairez.

Victoria Montelongo se apuntó el éxito tras recorrer toda la ruta con 10 carreras y 10 hits en contra, un boleto y 6 chocolates recetados, mientras que Alejandra Briones encabezó la ofensiva ganadora al batear de 5-4. Por el bando contrario, María Guerrero cargó con la derrota, en tanto que Viviana García destacó al conectar de 3-2.