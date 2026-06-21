Búfalas del Cobac Prepa 24 vencen a ICC Panteras en final de básquetbol

Con una ventaja forjada durante el primer tiempo a base de precisión y buena defensa, las Búfalas del Cobac Prepa 24 terminaron superando a las Panteras del ICC por un apretado marcador de 17-16 y conquistaron el campeonato de la categoría Femenil, en la Liga Recreativa de Básquetbol del Parque Xochipilli.

En una intensa final que se disputó sobre la cancha del Parque Xochipilli 2, las dirigidas por Pedro Herrera marcaron el ritmo de juego en el arranque, y reflejaron su dominio con parciales de 9-6 y 4-2, para irse al descanso con una ventaja de 13-8 que terminaría siendo determinante.

Sin embargo, las Panteras no bajaron los brazos y tras el medio tiempo regresaron decididas a buscar la voltereta. El tercer periodo concluyó con una paridad de 4-4 que mantuvo a las felinas dirigidas por Olaguer Banda en la pelea. Para el último cuarto, el ICC apretó a fondo el acelerador, pero pese a imponerse por 4-0 y ponerle

Regina Villarreal y Sandy Carrillo encabezaron el ataque de las campeonas con 4 unidades cada una, mientras que Megan Alvarado aportó 3 con un disparo de larga distancia. Por las Panteras, Alexa García registró 6 puntos y Alison Dávila destacó con 8.