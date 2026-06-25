Halcones del CEUC buscan triunfo ante Indios de Múzquiz en casa

Este domingo, los Halcones regresan a su nido para recibir la visita del sotanero de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, los Indios de Múzquiz, en la novena serie de la Temporada 2026.

En doble cartelera que iniciará en punto de las 10:30 de la mañana, sobre el diamante del Parque Infantil "Niños Héroes", la novena universitaria enfrentará al equipo más débil de la campaña con la posibilidad de dar el salto al subliderato del standing, en caso de ganar ambos duelos y que Agricultores pierda su respectiva serie.

Hasta el momento, la primera posición de la competencia es propiedad de los Barreteros de Barroterán con marca de 12 triunfos y 4 derrotas, promediando .750. En segundo puesto aparecen los Agricultores de Morelos con 10-6 y .625, mientras que los Halcones del CEUC registran 9 juegos ganados, 7 perdidos y .562 de porcentaje.

A media tabla, Tuzos de Palaú, Academia Bravos y Bravos de San Dieguito registran .500 con 8 triunfos e igual número de descalabros, seguidos por Irritilas de San Pedro que suman 6 victorias, 10 tropiezos y .375, mientras que en el fondo de ubican los Indios de Múzquiz con 3-13 y .187.

Además del duelo entre los universitarios y la tribu, dentro de la fecha 9 se darán los encuentros entre Tuzos-Irritilas, Bravos de San Dieguito-Agricultores, mientras que la Academia Bravos visitará Barroterán para enfrentar a Barreteros.