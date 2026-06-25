ICC Preparatoria gana el campeonato de basquetbol en Parque Xochipilli

El quinteto de ICC Preparatoria hizo un daño tempranero y supo administrar la ventaja para doblegar 22-18 a Ballers, en una dramática final que le otorgó la corona en la categoría Varonil de la Liga de Basquetbol del Parque Xochipilli.

Desde el salto inicial, el conjunto felino impuso condiciones. Dominó el primer cuarto por 5-2 y repitió la dosis en el segundo con ventaja de 7-4, desplegando una defensa férrea y un ataque oportuno que le permitió marcharse al descanso con una cómoda diferencia de 6 unidades.

Pero Ballers regresó del intermedio con otra actitud. Ajustó sus piezas, elevó la intensidad defensiva y buscó el aro con insistencia. Ballers recortó distancia al imponerse 5-4 en el tercer segmento y dejó puesto un cierre de partido cargado de emociones.

En el último capítulo, Ballers volvió a inclinar la balanza a su favor por 7-6, pero la reacción llegó demasiado tarde. ICC Preparatoria resistió el empuje rival y conservó la ventaja mínima que le bastó para quedarse con el campeonato.

Jorge Padilla comandó la ofensiva de los nuevos monarcas con 12 puntos, secundado por Alfonso Esquivel con 4 y Manuel Ramírez con 3, mientras que Néstor Campos lideró la cuenta de Ballers con 9 unidades, incluido un disparo de 3 puntos.