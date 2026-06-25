Mitoteras vencen a Potras 7-5 y llegan a la final: San Juana García destaca

Un ataque tempranero y sólida serpentina de San Juan García guiaron a las Mitoteras a un triunfo por pizarra de 7-5 sobre Potras, para completar la limpia y acceder a la gran final por la categoría B-1 de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las Mitoteras no perdieron tiempo y atacaron en el inicio del partido con timbres de América Mercado, Fernanda Martínez y Concepción García para tomar el comando del juego. Para la segunda entrada, Ema Trejo y San Juana García agregaron un par de rayitas más a la cuenta, mientras que Frida Barrero cruzó el pentágono en el tercer rollo para pintar en el score un 6-0 que comenzaba a definir el resultado.

Las Cubs tardaron en reaccionar. Fue hasta la cuarta entrada que Adile Estrello consiguió la carrera que rompió el cero, después apareció Yozelyn Viera con una rayita más en la quinta, a la vez que Estrello y Jenny Mata timbraron en la sexta para acortar la diferencia 6-4.

Ya en la séptima tanda, San Juana García sacó un fly de sacrificio y empujó a Karla Rangel para sellar la carrera que terminó por redondear la ventaja de las Mitoteras, y aunque las cachorras buscaron sorprender en el cierre del séptimo rollo, solo alcanzaron a conseguir una insuficiente anotación por medio de Carmen Mata.

García lanzó toda la ruta mientras que América Mercado y Selene Cruz batearon de 3-2 para liderar el triunfo en el segundo de la serie y sellar el pase a la final; del lado contrario, Ana Mata registró la derrota que despidió a las Cubs de la temporada.