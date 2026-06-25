México firma una fase de grupos histórica y ya conoce fecha para su próximo partido

La Selección Mexicana concluyó una destacada Fase de Grupos en la Copa del Mundo 2026 al conseguir tres triunfos en igual número de partidos, registrar seis goles a favor y mantener su arco imbatido, un logro inédito para el combinado nacional en esta instancia.

Con la victoria sobre Chequia, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró el primer lugar del Grupo A y obtuvo el boleto a los 16avos de final, ronda que disputará en el Estadio Ciudad de México.

¿Qué récord estableció México en la fase de grupos?

Además del paso perfecto, México estableció una nueva marca al convertirse en el primer representativo de Concacaf en finalizar una fase de grupos mundialista con tres victorias. Estados Unidos podría igualar esa hazaña si consigue ganar su último encuentro ante Turquía.

El conjunto mexicano también reforzó su fortaleza como anfitrión. De los 12 encuentros disputados en territorio nacional durante las Copas del Mundo de 1970, 1986 y 2026, logró mantener su portería en cero en nueve ocasiones. La última vez que recibió una anotación jugando como local en un Mundial fue frente a Paraguay en 1986.

¿Cuándo será el próximo partido de México?

El próximo compromiso del Tri será el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. El encuentro está programado para las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Tras concluir la actividad de los grupos A, B y C, el rival que aparece de manera momentánea para enfrentar a México es Escocia, selección que avanzó entre los mejores terceros lugares luego de vencer a Haití y caer ante Marruecos y Brasil.

En el apartado ofensivo, cinco futbolistas mexicanos han contribuido a los seis goles anotados durante la fase inicial del torneo. Julián Quiñones lidera la lista con dos anotaciones, mientras que Raúl Jiménez, Luis Romo, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo han aportado un gol cada uno.

¿Cuál ha sido el mejor desempeño de México en Copas del Mundo?

La actuación más destacada de México en una Copa del Mundo continúa siendo la alcanzada en 1986, cuando llegó a los Cuartos de Final. Con el formato actual del torneo, ese denominado "quinto partido" equivaldría a una participación en los Octavos de Final.