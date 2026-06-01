Tensión tras la final: captan altercado entre Ángel Correa y Antonio Briseño en el Nemesio Diez

La celebración por el campeonato obtenido por Toluca en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 se vio momentáneamente opacada por un incidente ocurrido sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez antes de la ceremonia de premiación.

Tras la tanda de penales que definió el encuentro a favor del conjunto mexiquense, los ánimos se calentaron entre algunos jugadores. En medio de ese ambiente, Antonio "Pollo" Briseño y Ángel Correa protagonizaron un altercado que fue captado por aficionados presentes en el inmueble.

Las imágenes, que posteriormente se viralizaron en redes sociales, muestran un intercambio de palabras entre ambos futbolistas. De acuerdo con el video compartido por el creador de contenido Salvador Cid, identificado en X como @chavacid13, la discusión escaló rápidamente hasta llegar al contacto físico.

En la grabación se observa primero un manotazo por parte del jugador argentino hacia Briseño. Segundos después, Correa lanza un golpe con la mano derecha al rostro del defensor mexicano, mientras varias personas presencian la escena.

Posteriormente, el futbolista argentino también se confrontó con Rodrigo Aguirre, mientras Briseño intentaba encarar la situación. Aunque la tensión aumentó durante algunos instantes, la intervención de otros presentes evitó que el conflicto pasara a mayores.

Entre quienes buscaron calmar los ánimos estuvo André-Pierre Gignac, quien se acercó para tratar de contener la situación. Mientras tanto, Briseño explicaba lo ocurrido a quienes se encontraban cerca del incidente.

Finalmente, el enfrentamiento no tuvo mayores consecuencias dentro del festejo y Toluca continuó con la celebración del campeonato durante la ceremonia de premiación y entrega de medallas.