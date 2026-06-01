Marcelo Flores se pierde la Copa del Mundo tras sufrir grave lesión en la final de Concacaf

Marcelo Flores confirmó que no podrá participar en la próxima Copa del Mundo con la selección de Canadá debido a la lesión que sufrió durante la final de la Concacaf Champions Cup disputada ante Toluca.

El jugador de Tigres dio a conocer la noticia a través de un mensaje en el que explicó que fue diagnosticado con una ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo prolongado.

¿Cómo ocurrió la lesión?

La situación representa un duro golpe para el futbolista, quien horas antes del encuentro decisivo había recibido la noticia de su convocatoria con la selección canadiense. Flores había sido considerado para representar al conjunto de la Hoja de Maple, país al que eligió defender internacionalmente en los últimos meses.

La lesión ocurrió durante el desarrollo de la final, cuando el atacante intentó realizar un recorte dentro del área rival. La acción terminó con una molestia física que posteriormente fue confirmada como una ruptura de ligamento.

A través de sus redes sociales, el jugador compartió un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas y reconoció que atraviesa un momento complicado.

"Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ACL (ligamento cruzado anterior). Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el celular, ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación, volveré más fuerte", expresó.

Consecuencias de la lesión

La gravedad de la lesión no solo lo deja fuera de la Copa del Mundo, sino que también podría impedirle participar durante la próxima temporada de la Liga MX.

Flores, nacido en Canadá y con nacionalidad mexicana por parte de su padre, formó parte de procesos con la selección mexicana durante varios años. Sin embargo, tras dejar de ser considerado en las convocatorias recientes, optó por representar a Canadá, combinado con el que había sido convocado de manera constante en los últimos meses.