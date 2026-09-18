Henry Martín busca redención en el Clásico de México: América vs Chivas

En activo, Henry Martín es el único jugador en el top de goleadores históricos del Clásico de México. Los escenarios ante los rojiblancos son su elemento; sin embargo, reconoce que las Águilas del América han quedado a deber en las últimas ediciones.

"Estamos muy ansiosos y muy deseosos de darle una alegría a la gente, sabemos que se lo merecen. Hemos quedado a deber en esa parte, entonces estamos con muchas ganas de que llegue el día de mañana, para salir a la cancha.

"Además, jugamos en casa, con nuestra gente, esperamos que la gente llene el estadio, porque el apoyo es indispensable tanto para que el rival sienta esa presión como para nosotros sentir el apoyo y respaldo de nuestra gente", expresó Henry Martín tras la práctica del día, en Coapa.

En zona mixta, Henry Martín también compartió su concepto de clásico y la forma en que contagia a los nuevos refuerzos la emoción de encararlos.

"El nombre lo dice: 'el Clásico de México'... México se paraliza. El estadio debería estar lleno, espero que esté lleno, porque es un partido muy bueno. Los dos venimos estando en la parte alta de la tabla. Creo que pinta muy bien para algo que la gente espera, un espectáculo, entonces invitar a toda la gente que nos acompañe.

"Es lo que le digo a mis compañeros, sobre todo a Carlitos Álvarez (refuerzo español) que estuve hablando con él, el otro día me pregunta que cómo es, qué de diferente hay del clásico contra Chivas y le dije, 'que es otra cosa, lo vas a ver desde la llegada al estadio, lo vas a ver cuando salgas a calentar a la cancha', entonces él sólo tiene ganas de aprender y nosotros estamos aquí para apoyarlo".

Del media punta español, Henry Martín agregó que "es un chico muy noble, es una gran persona y está ansioso de saber de las raíces mexicanas. Ya ha probado algunas cosas que tal vez no sé si le hayan hecho bien, pero que aquí nos encargamos. A los refuerzos los hemos hecho partícipes de ello y a él le dije que este es el Clásico de México literal, se paraliza todo México".

De igual modo, Henry Martín dejó ver que el vestidor azulcrema sigue dolido por el tropiezo de la jornada anterior, en el clásico contra el Cruz Azul (4-3).

"Totalmente. Es el momento de levantar la cara, salir adelante, entregar todo y llevarnos una victoria que necesitamos, que queremos, que ansiamos mucho sobre todo para dar alegrías dentro del equipo como fuera.

"El clásico más importante es el que tienes enfrente, entonces sí, definitivamente el que está por suceder es el partido más importante, lo que ha quedado atrás como se dice, quedó atrás y ya no importa lo que hayas hecho, importa lo que hagas el día de mañana", añadió.

En el aspecto personal, Henry Martín reconoció la frustración que genera la inactividad de las lesiones y la falta de gol, al marchar dentro del top-10 de goleadores históricos de la institución americanista.

"Cada gol que anoto lo grito como nunca porque prácticamente estuve un año fuera. Es muy difícil porque lo es lo mismo lesionarte y saber desde un inicio que vas a tener que parar seis meses si es un cruzado, ocho meses o como le pasó a Malagón que sales un tiempo. En mi caso fue totalmente diferente porque regresaba y me lesionaba, todavía la confianza se te va completamente, te pierdes mucho tiempo, te sientes fuera del plantel, a veces viajas y a veces no, es muy difícil".

Sobre su proceso para regresar al mejor nivel, Henry detalló que "es mucho trabajo físico, mucho trabajo mental y paciencia, sobre todo, porque había ocasiones en que no sabía por qué me lesionaba. Sí trabajé mucho y hoy estoy trabajando para recuperar mi nivel. Sé que estoy en deuda, sé que no he conseguido estar, pero cada gol lo grito como nunca".