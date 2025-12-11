Olimpo vence a Shadows en el Gimnasio Municipal Milo Martínez

El sexteto de Olimpo reforzó sus aspiraciones de avanzar a los playoffs de la categoría Mixta al imponerse en un reñido duelo frente a Shadows, en tres intensos sets que se disputaron en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

En el inicio del encuentro, los olímpicos mostraron dinamismo en la rotación y precisión en el ataque. Esa combinación les permitió adueñarse del primer set por 25-20. Para el intermedio, el dominio se revirtió y la escuadra de Shadows logró sellar cartones de 25-20, nivelando la disputa y obligando a un tercer set.

Ambas escuadras ajustaron estrategias y saltaron a la cancha con la consigna de ganar el episodio decisivo, pero fue Olimpo el que hizo mejor las cosas y terminó labrando la victoria con parciales de 15-9, resultado que le dio un fuerte envión rumbo a la postemporada.

Victoria de Plasencia en la categoría Mixta

Los Plasencia ejercieron una clara superioridad frente a la escuadra de Cuervos y se adjudicaron un triunfo en dos sets, en otro cotejo de la categoría Mixta. La dinastía se apuntó el primer set con una holgada ventaja de 25-18, y después aseguró el resultado con parciales de 25-17 para sumar una valiosa victoria a su cuenta.

Por su parte, en encuentro de la categoría Femenil, el equipo de Vaqueras alargó su buena racha después de vencer a Golden, en dos episodios. Las sombrerudas sellaron parciales de 25-18 y 25-17 para agenciarse el resultado y continuar su camino hacia los playoffs.