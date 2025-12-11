Acereros se mantiene invicto en la Liga de Béisbol Furiazul

En la categoría 7-8 años de la Liga de Béisbol Furiazul, el invicto Acereros ya figura como el contendiente más sólido en la disputa del campeonato.

La novena acerera marcha con una fenomenal racha de 12 victorias, sin derrota alguna, la cual le permite liderar el standing con un perfecto 1.000 de efectividad. Con esto, la tropa azul se ha consolidado como el equipo más fuerte de la categoría.

Por su parte, Piratas Amarillo marcha en el segundo puesto con récord de 12 juegos ganados y 1 perdido, promediando un eficiente .923, seguido por Rangers con marca de 12-3 y porcentaje de .800, mientras que Gigantes suma 10 victorias y 3 derrotas, con promedio de .769, siendo los equipos con un lugar prácticamente asegurado para la postemporada.

A su vez, el representativo del Colegio La Salle se ubica en la quinta posición del standing con 5 juegos ganados y 6 perdidos, le sigue Astros con récord de 6-8, a la vez que Piratas Negro y Royals comparten créditos con una tarjeta similar de 5 triunfos y 9 derrotas.

Sobre la parte baja de la tabla aparece Acereros Jr. con récord de 1-6, Acereras tiene 2 victorias a cambio de 12 descalabros, mientras que el equipo de Castaños se quedó en el fondo con 14 derrotas consecutivas.

Los cañoneros Abraham Perales, del equipo Piratas Amarillo, y Daniel Tijerina, de Acereros, comparten el liderato en el departamento de bateo al promediar hasta el momento .759. Por un lado, el filibustero destaca con 22 hits en 29 turnos y 26 carreras anotadas, sumando 3 jonrones.

Mientras tanto, Gael Martel sobresale como líder de pitcheo con un limpio récord de 3-0, con 13-1 innings lanzados en los que ha admitido 4 carreras e igual número de hits, con 11 bases otorgadas y a cambio 37 ponches recetados, jugado para la novena de Acereros.