Diego Casas lidera victoria del Cruz Azul con hat-trick

El Cruz Azul de San Buena no tuvo contemplaciones ante unos Médicos que ofrecieron su actuación más floja en la presente campaña, y terminaron imponiéndose por goleada de 6-1 en cotejo correspondiente a la fecha 5 de la Liga Mayor de Fútbol.

Diego Casas demostró su efectividad frente a la portería al despacharse con un hat-trick para liderar la ventaja del conjunto cruzazulino, que tras sumar los 3 puntos se metió de lleno en la lucha por el primer lugar de la tabla.

Rodolfo Rodríguez, Erasmo Dávila y Jorge Herrera se unieron con un tanto a la causa sambonense, para darle tintes de goliza al resultado; por su parte, los galenos respondieron con un solitario tanto de Ramiro Rodríguez que valió para salvar la honra.

PEGASSO SUMA 3 UNIDADES

Sergio García ingresó de cambio en la parte complementaria y firmó un doblete para guiar al Deportivo Pegasso a un triunfo por marcador de 3-1 sobre SIMAS, en partido que disputaron el pasado sábado, en la cancha de la FCA.

García hizo alarde de su contundencia al mover las redes en dos ocasiones, mientras que Mauricio Luna lo respaldó con un tanto para ponerle números definitivos al triunfo; a su vez, Carlos Sevilla apareció por SIMAS con el gol del descuento.

REPARTIERON LOS PUNTOS

En uno de los encuentros más parejos de la quinta jornada, los Amigos de Garín y Ferretera Villarreal dividieron puntos tras igualar 2-2, en el campo de La Sierrita.

La escuadra fronterense contó con anotaciones de Fidencio Gaytán y Eduardo Mata para ponerse al frente, mientras que el conjunto ferretero logró emparejar los cartones con una certera actuación de José Olveda, quien marcó en dos ocasiones.