Chivas se despide de Hormiga González: nuevo fichaje por Olympiacos

Hormiga González cumplirá su sueño de jugar en Europa tras concretarse su fichaje con el Olympiacos de Grecia; Chivas recibirá 12 millones de dólares.

Armando Hormiga González dejará a Chivas para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, fichaje que se cerró a cambio de 12 millones de dólares.

De acuerdo con varios reportes de prensa, entre ellos el de César Luis Merlo, especialista en fichajes, las directivas de Chivas y Olympiacos alcanzaron un acuerdo definitivo para concretar su traspaso de la Hormiga al fútbol europeo.

Chivas no recibirá los 15 millones de dólares que pedía

La cláusula de rescisión de Hormiga González era de 15 millones de dólares, por lo que Chivas tuvo que ceder para darle la oportunidad de emigrar al delantero. La operación por Hormiga González se cerró en un monto de 12 millones de dólares, que alcanzaría los 13 millones con variables fijas.

Con este fichaje, el Olympiacos adquiere el 80 % de los derechos de Hormiga González, mientras que Chivas mantendrá el 20 % restante de su ficha para una venta futura.

Duración del contrato de Hormiga González con Olympiacos

A falta de hacerse el anuncio oficial por parte del Olympiacos de Grecia, Hormiga González se comprometerá con la escuadra de El Pireo por las próximas cinco temporadas.

Hormiga González deja a Chivas tras ser campeón de goleo de la Liga MX y luego de ser parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.