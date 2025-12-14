Cefor Pachuca se corona campeón invicto en la Liga Premier Infantil

El Cefor Pachuca redondeó una temporada perfecta en la Liga Premier de Fútbol tras coronarse con etiqueta de invicto en la categoría Infantil.

En la final disputada el viernes por la tarde en la cancha de la Unidad Deportiva, los Tuzos dieron una gran exhibición de fútbol y la reflejaron en el marcador con un contundente 4-1 sobre Rayados ´14, para agenciarse el campeonato.

Cristian Bustos tuvo una inspirada actuación y guió al Pachuca a la conquista del triunfo. El ariete estelar del conjunto pachuqueño dio una clara muestra de su efectividad frente a la portería al despacharse con 3 anotaciones para soportar la ventaja, mientras que Juan Vázquez contribuyó con un gol que selló el triunfo.

Al flamante trofeo de campeón, el Cefor Pachuca le sumó el reconocimiento de MVP que se llevó Bustos por su notable desempeño en la final, mientras que Sebastián García fue nombrado el mejor torneo de la temporada, la cual estuvo marcada por un claro dominio de la escuadra tuza.