Royals logran una victoria abultada sobre La Salle en el Parque Xochipilli 2

Con una ofensiva de 31 imparables, el equipo de Royals labró una holgada victoria de 25 carreras contra 7 sobre La Salle, en duelo que libraron el fin de semana dentro de la serie 17 de la Liga Furiazul.

En la caja de bateo del Parque Xochipilli 2, Ángeles Córdova y Juan Carlos Terrazas batearon de 4-4 y contribuyeron con 6 anotaciones respectivamente, para destacarse como los líderes de la artillería con la que los Reales gestaron una abultada ventaja.

Otros toleteros que sobresalieron por la novena ganadera fueron Logan Cepeda, Axel Martínez y Luis Fer Sánchez, quienes registraron 4 hits en el mismo número de apariciones sobre el pentágono.

Por el lado contrario, Leonel Calderón fue el bateador más contundente de la novena lasallista al pegar de 4-4, respaldado por Nicolás Sánchez y Patricio Dávila, quienes tuvieron una jornada de 4-3.

Los Royals no tardaron en demostrar su poder ofensivo, y en el primer rollo elaboraron un rally de 7 carreras para tomar el comando de la pizarra. Después sumaron 5 rayitas en la segunda entrada, 7 más en la tercera, y posteriormente consiguieron 6 rayitas en el cuarto episodio para sellar el triunfo.

A su vez, los Dinos de La Salle sumaron 2 carreras de la primera a la tercera entrada, mientras que Patricio Dávila timbró en el fondo de la cuarta tanda para cerrar la cuenta.