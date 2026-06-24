Victoria de la Selección Mexicana: Monclova se llena de alegría

Con banderas, cánticos y hasta un doblete del Pato Merlín, una marea tricolor inundó el Rallador de Queso para protagonizar otra eufórica celebración.

La afición monclovense volvió a volcarse a las calles para celebrar otra victoria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol 2026, luego de que el Tricolor derrotara anoche 3-0 a Chequia en el cierre de la fase de grupos.

Unos minutos después del silbatazo final en el Estadio de la Ciudad de México, decenas de aficionados comenzaron a concentrarse en el Rallador de Queso para protagonizar el tercer festejo mundialista en la ciudad.

Niños, jóvenes y adultos se sumaron a una celebración teñida de verde, blanco y rojo, ilusionados por el pase perfecto de México a la siguiente ronda de la justa mundialista. Las banderas tricolores ondearon por todos lados, mientras que sombreros charros, sarapes y máscaras de luchador dieron un colorido especial a otra fiesta futbolera en la ciudad.

Celebración en Monclova

El ambiente fue animado con cánticos que fueron acompañados por cornetas, tambores y espuma. La gente no dejó de saltar, gritar y entonar porras en apoyo al representativo nacional, además de corear los nombres de las principales figuras de la Selección Mexicana.

La euforia se apoderó de la zona conforme avanzaba la noche, con cientos de aficionados celebrando el resultado que permitió al combinado azteca cerrar con éxito la primera fase del torneo.

Un ambiente familiar

Como ocurrió en los anteriores festejos mundialistas, el encuentro de los aficionados se desarrolló en un ambiente familiar y de convivencia.