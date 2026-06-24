Tigres vencen a Atléticos y avanzan a semifinales en Liga de Béisbol

Los Tigres no dejaron dudas y, en apenas dos juegos, sellaron su pase a las semifinales de la Liga de Béisbol de 60 años y más, tras imponerse 8-5 sobre los Atléticos y completar la limpia en la serie.

El duelo disputado en el Parque Ferrocarrilero arrancó con intercambio de golpes desde la primera entrada. Everardo Muñiz puso adelante a los felinos, pero los Atléticos respondieron en el cierre de la misma tanda con timbres de Manuel López, Rolando Ayala y Gilberto Mena para darle la vuelta al score.

¿Cómo ocurrió el cambio en el juego?

En la tercera entrada, los Tigres volvieron a meterse al juego con dos anotaciones firmadas por Muñiz y Francisco Ramos. Sin embargo, los A´s replicaron en el cierre del mismo episodio con carreras de Abel López y Gilberto Mena, ampliando su ventaja 5-3.

El encuentro cambió de rumbo con la llegada del relevista Armando Villarreal, quien entró por el abridor Alejandro Cruz en el tercer episodio, y logró someter a la ofensiva rival para evitar mayor daño.

A partir de ahí, la ofensiva felina tomó el control. En la sexta entrada, Trinidad Moreno y Héctor Campos registraron las carreras del empate, encendiendo la reacción. El golpe definitivo llegó en la séptima, cuando Campos, Mario Rodríguez y Jesús Reyna armaron un ataque clave con tres rayitas que gestaron la remontada y sentenciaron el 8-5 final.

Detalles del partido y estadísticas

Armando Villarreal se apuntó la victoria en labor de relevo, mientras que Gilberto Mena cargó con el descalabro, a la vez que Álvaro García y Mario Rodríguez batearon de 4-3 para comandar la artillería felina.