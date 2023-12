Incondicional Fernando Gago al futbol

GUADALAJARA, Jalisco 16-Dec-2023 .-La presión es algo que no asusta a Fernando Gago.

El argentino, principal opción para dirigir a las Chivas en sustitución de Veljko Paunovic, asumió la responsabilidad de su familia a los 18 años, tras la muerte de su padre.

"Se me muere mi papá a los 18 años y me hizo crecer de golpe. Yo sentí que me hizo crecer en el lado de hacerme cargo de mi familia, de tomar un rol que por ahí no estaba preparado, y no sólo por capacidad o por una forma de ser, sino por cuestión económica porque en ese momento el único que generaba ingresos en mi casa era yo y tenía una posibilidad de seguir creciendo. En ese momento lo tomé con mucha naturalidad, lo hice, no me costó, y tomé ese rol. Yo tenía que estar fuerte para mi familia", reveló en una entrevista que le realizó el escritor argentino Eduardo Sacheri en 2021.

Esa madurez mostrada desde su juventud lo hizo mantener los pies en la tierra en los buenos y malos momentos, sin darle más importancia a la fama de los futbolistas.

Los felices como debutar con Boca Juniors, ganar el oro con Argentina en Beijing 2008 o militar en el Real Madrid a sus 20 años, junto a Iker Casillas, Sergio Ramos, Fabbio Cannavaro, David Beckham o Raúl, entre otros.

Y las malas, ya que desde 2015, sufrió cinco lesiones graves, tres roturas de los tendones de Aquiles y dos de los ligamentos de sus rodillas, lo que lo obligó al retiro a sus 34 años en 2020.

Gago se define como alguien que busca mantener muy vivo al niño que jugaba en el barrio, siempre con la pelota a su lado.

"El futbol fue mi profesión, mi educación en gran parte de mi vida, pero también fue mi amor por jugar a la pelota. El futbol (debe ser) más natural, o volver a esa sensación de barrio, de volver a jugar a la pelota en la calle, de que vuelvan a tener pasión por lo que hacen, el futbolista debe tener la pasión por jugar a la pelota.

"Yo me retiro, y dije: 'voy a tomarme un tiempo para prepararme'. Yo venía ya un tiempo preparándome como entrenador, y pasaron dos o tres meses y ya tenía ganas de volver a estar en contacto con el futbolista, con una pelota, con el campo, con el olor a entrenamiento, y esa sensación te la da solamente las ganas de querer, no trabajar, sino las ganas de estar haciendo lo que nos gusta, me gusta lo que hago, no lo hago por un compromiso o un trabajo, lo hago porque me apasiona", añadió Gago.