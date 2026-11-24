Acereros “A” dio una clara demostración de su poder ofensivo y gestó una contundente victoria sobre Rays por pizarra de 19 carreras contra 5, en encuentro correspondiente a la categoría Pre-Junior de la Liga de Béisbol Furiazul.

Nicolás Jasso fue el principal referente de la artillería acerera al pegar doblete y un par de sencillos en 4 turnos, secundado por Sebastián Pérez, quien disparó de 2-2, además de Iker Marentes y Valente González con efectividad de 3-2 en la registradora del Parque Xochipilli 1.

Sobre la lomita, Rubens Aguilar tuvo una jornada de 3 innings lanzados en los que no admitió carrera, anotándose el triunfo con relevo de Eugenio Mona a partir del cuarto episodio. Por su parte, Matías Guerrero cargó con el peso de la derrota tras 2 entradas de labor, aceptando 12 anotaciones.

La novena azul marcó distancia desde el primer capítulo, al tomar la iniciativa en el score con un jugoso rally de 6 carreras, el cual fue reforzado en la segunda tanda con 4 rayitas más. Para la tercera entrada, Acereros le dio tintes de paliza al score con un explosivo ataque de 6 carreras, mientras que Valente González, Sebastián Pérez y Eugenio Mona sellaron la victoria con triple producción en el cuarto rollo.

El ataque de las Rayas tardó en responder. Fue en la cuarta tanda cuando Matías Guerrero timbró para romper el cero, mientras que en la quinta entrada anotaron Brayan Rodríguez, Derek Martínez, Iván Carrillo y el mismo Guerrero para darle algo de decoro al score final.