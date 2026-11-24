El Club Acereros de Monclova dio a conocer su calendario de juegos para la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual iniciará como local con serie inaugural ante Charros de Jalisco.

Será el viernes 16 de abril cuando la Furia Azul debute en la nueva edición del circuito veraniego, recibiendo a Charros en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Inmediatamente después de la primera serie del calendario, la novena monclovense saldrá de gira por el sur para visitar a Diablos Rojos del México y Rojos del Águila de Veracruz, mientras que en la última semana de abril recibirá a Saraperos y Rieleros de Aguascalientes.

Para el mes de mayo, Acereros alojará en el “Horno más grande de México” a Tecolotes de los Dos Laredos, Charros de Jalisco de nueva cuenta y a Sultanes de Monterrey, a la vez que visitará a Unión Laguna, Caliente de Durango, Rieleros y Dorados de Chihuahua.

En junio, el desfile de visitantes en el Kickapoo Lucky Eagle continuará con los Conspiradores de Querétaro y Pericos de Puebla, en otras series interzonas, así como con Toros de Tijuana. Asimismo, destaca durante este mes el Juego de Estrellas, el cual está programado entre el día 11 y el 13, en el Estadio Yu´Va de los Guerreros de Oaxaca.

Ya en julio, la novena azul disputará un total de 17 juegos como visitante y 10 en casa, cerrando la campaña en agosto con serie como local ante Tijuana, mientras que el primer playoff se disputará del 7 al 15 de agosto.