INE Coahuila organiza torneo de fútbol para fomentar el voto

Con el balón como medio y la democracia como bandera, la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE Coahuila reunió a futbolistas, entrenadores y aficionados en la cancha de la Unidad Deportiva, en un torneo que tuvo como finalidad incentivar la participación ciudadana rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

La "Copa Democracia 2026", organizada en coordinación con la Liga Municipal de Fútbol, convocó a los equipos Colonia Obrera, Juventus, Notaría Maldonado y FC Jumar, que saltaron al terreno para jugar por el trofeo que representó valores esenciales como la democracia, la libertad, la tolerancia y la honestidad.

"Realizamos estos eventos con el objetivo de incentivar a la población a participar en los procesos electorales, y nos dirigimos a esta parte de la población que les gusta el deporte para que conozcan y sepan que este año hay elecciones, motivándolos a votar este 7 de junio", dijo a Periódico La Voz, Erika Balderas, vocal ejecutiva de la Junta Distrital.

Como parte de la organización, la 03 Junta Distrital dotó a los equipos de uniformes alusivos al INE y premió con trofeo y medallas al conjunto de la Colonia Obrera, el cual se proclamó campeón tras una intensa doble jornada en la que venció a Juventus y Notaría Maldonado.

Además, Balderas subrayó que este tipo de iniciativas se replicaron de manera simultánea en distintas regiones de Coahuila, incluyendo torneos de voleibol, béisbol y softbol, reafirmando el compromiso del instituto por promover el voto a través del deporte.