Inglaterra empata sin goles contra Ghana en el Mundial 2026

Durante largos tramos, el Inglaterra-Ghana fue una discusión entre la autoridad y la irreverencia. El equipo inglés terminó sin respuestas ante Ghana, un duelo que nunca aceptó la lógica y que obligó al conjunto europeo a convivir con la incomodidad de perder dos puntos reflejados en un empate sin goles.

Desde el inicio, la selección de Inglaterra, bajo las órdenes de Thomas Tuchel, intentó mantener una posesión alta, con laterales proyectados y Jude Bellingham como eje de conexión. El conjunto británico buscó ocupar el campo rival, pero saturó el espacio por presencia más que por velocidad de ejecución, dejando apenas noticias en las líneas de fondo.

Ghana, fiel al planteamiento táctico de Carlos Queiroz —un viejo zorro para ensuciar el juego—, entendió el partido como otra cosa desde el primer minuto. El equipo africano interrumpió las acciones sin complejos: propuso un bloque medio compacto, líneas juntas y una estricta disciplina para cerrar los carriles interiores. Cada intento inglés por progresar por dentro encontró una puerta cerrada, evitando además que cada pérdida abriera la posibilidad de un contragolpe. A Ghana, sencillamente, no se le dio la gana ir a ganar el encuentro.

De ahí la tensión inglesa. Tuchel no esperó a que se armara un drama para intervenir. Ajustó alturas, modificó apoyos y empujó a su equipo a atacar con más paciencia. Inglaterra empezó a buscar la posible grieta. La clave llegó cuando el partido se instaló en esa frontera peligrosa en la que Ghana podría pagar caro un error o un infortunio.

Los ingleses insistieron con la esperanza de que se generara un pequeño desajuste en la vigilancia o una segunda jugada mal defendida. Sin embargo, no fue posible desanimar al cuadro africano, desesperante para su rival y para los aficionados al buen fútbol. Ghana compitió para llevarse un punto a la bolsa, mientras que Inglaterra sufrió más que su rival y se marchó frustrada en el compromiso más decepcionante del Mundial 2026 hasta el momento.