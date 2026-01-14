Liga de Béisbol Jesús Armendáriz confirma 10 equipos para la Temporada 2026

La Liga de Béisbol Jesús Armendáriz celebró su primera junta preparativa, en la cual se confirmó la participación inicial de 10 equipos para la Temporada 2026, misma que se pondrá en marcha a principios del mes de febrero.

Bajo la organización del Club Deportivo y Social Astros, el circuito de pelota de categoría Primera Fuerza sostuvo la primera reunión con representantes de equipos, la cual se realizó el pasado lunes en las instalaciones del Salón de la Fama del Deporte local, marcando oficialmente el inicio de los preparativos para el arranque de la próxima campaña.

Durante la sesión se contó con la presencia de los managers de los equipos Astros de Maquinados Marrero, Ángeles de Alfonso Quiroz, la tradicional novena de los Mets, Indios de Mario Cabrera y Gallos de Estancias, quienes confirmaron participación en la justa.

De igual manera, se enlistaron los Piratas de "Niño" Aguilera, Toros de Héctor Vázquez, Tigres del Oriente, Charros de Gabino Vázquez y la escuadra de Deportes Flocar, quedando todos a la espera del inicio de las acciones.

Además del registro de equipos, la directiva de la Liga dio a conocer el reglamento y las bases internas que regirán el desarrollo del próximo certamen. Finalmente, se informó que la siguiente junta se realizará este lunes 19 de enero a las 7:00 de la noche, donde continuarán las inscripciones de equipos.