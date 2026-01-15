Javier Hernández causa revuelo por mensaje alarmante en redes

Alarma en los fans del Chicharito por su extraño mensaje: "Atrévete. Todos, absolutamente todos seremos polvo..."

Chicharito volvió a encender la polémica luego de publicar un mensaje en el que se refiere a la vida. Luego de su salida de Chivas, Chicharito aún no revela dónde seguirá su carrera como futbolista o si cambiará de aires para moverse a las mesas de debate de los medios deportivos; lo que sí es que sigue dando de qué hablar en las redes sociales.

Hace unos días, Chicharito se volvió tendencia tras publicar un video donde recorre las calles en el interior de una Cybertruck, la camioneta eléctrica de Tesla que se ha vuelto una sensación por su tecnología y peculiar diseño. En el clip, el exjugador de Chivas muestra con humor varios detalles del vehículo, desde su diseño futurista hasta sus funciones más llamativas. Asimismo, destacó que la camioneta no es suya, "pero si me la prestan más seguido, feliz".

¿Qué dijo Chicharito en su mensaje?

Alarma en los fans del Chicharito por su extraño mensaje: "Atrévete. Todos, absolutamente todos seremos polvo...". Aunque muchos seguidores pensarían que ya habían conocido todo de Chicharito, el exjugador del Real Madrid ahora captó la atención por un mensaje en sus redes sociales, mismo que sorprendió a todos por el significado. Chicharito posteó un mensaje en su cuenta de X que generó polémica: "Atrévete. Todos, absolutamente todos seremos polvo...", escribió el delantero mexicano. Dicho post del exjugador de Chivas no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios, pues mientras unos reafirmaban lo dicho por el jugador, a otros les generó alarma sus palabras. "Pensé por un momento que era la cuenta de Papa León XIV; lastimoso en lo que terminaste." "Que profundo caon". "Yo no lo creía, pero si estás deschavetado, por qué no te atreves y dices la frase de la mano que mece tus sesos, te vas a morir", escribieron algunos usuarios en la publicación de Javier Hernández.

Reacciones a las declaraciones de Chicharito

Chicharito no para de generar polémica por sus publicaciones. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Chicharito genera polémica por sus declaraciones. Pues en el pasado, Chicharito generó controversia al hablar de la mujer y los deberes que tiene que tener por el simple hecho de pertenecer a ese género.