Cristiano Ronaldo anota su gol 957 con Al-Nassr en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo volvió a marcar en la Saudi Pro League y alcanzó un nuevo hito en su extraordinaria carrera: su gol número 957 como profesional, aunque de una forma poco habitual.

Fue durante el empate 2-2 de Al-Nassr ante Al-Ettifaq, correspondiente a la fecha 12 del campeonato saudí.

¿Cómo ocurrió el gol 957 de Cristiano Ronaldo?

En el partido disputado este martes, el conjunto local se adelantó en el marcador con un gol de Georginio Wijnaldum, pero Al-Nassr reaccionó tras el descanso. João Félix igualó el encuentro al minuto 47 y, al 67´, Ronaldo consiguió el 2-1 cuando un remate de Félix dentro del área terminó desviándose en la espalda del propio CR7, descolocando al arquero y enviando el balón al fondo de la red.

Detalles del partido entre Al-Nassr y Al-Ettifaq

Esa acción, registrada oficialmente como gol del portugués, significó su anotación número 957 en el profesionalismo. A pesar de ponerse arriba en el marcador, Al-Ettifaq no bajó los brazos y encontró el empate definitivo en la recta final del encuentro, nuevamente por conducto de Wijnaldum, para sellar el 2-2 final.

Con este resultado, Al-Nassr dejó puntos en el camino en su pelea por la cima del torneo, mientras que el cuadro local rescató una igualdad valiosa ante uno de los principales aspirantes al título.