Estos seis equipos pelean el último boleto al Play In del Apertura 2025

La última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega con una lucha intensa por el último lugar disponible en el Play In. Seis equipos mantienen vivas sus aspiraciones, aunque Pumas es quien llega con el panorama más favorable.

El conjunto universitario visitará a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc y con una victoria aseguraría su clasificación. Incluso podría escalar hasta la novena posición si Xolos pierde y la diferencia de goles le beneficia. Un empate también podría bastarle, siempre y cuando Atlas, Santos y Querétaro no ganen, y Atlético de San Luis y Necaxa tampoco consigan los tres puntos.

Santos Laguna, ubicado en el undécimo puesto, deberá vencer a Pachuca en Torreón y esperar que Pumas empate o pierda para superarlo en la tabla. Atlas, en la duodécima posición, necesita ganar como visitante frente a Xolos y esperar que ni Pumas ni Santos logren victorias, para regresar al Play In tras un torneo ausente.

Querétaro, con 17 unidades, abrirá la jornada visitando a FC Juárez. Si los Gallos Blancos logran ganar, pondrán presión al resto y necesitarán que Pumas, Santos y Atlas empaten o caigan.

Por su parte, Atlético de San Luis y Necaxa, ambos con 16 puntos, mantienen posibilidades remotas. Los potosinos enfrentarán a Tigres, mientras que los Rayos visitarán a Mazatlán. Ambos deben ganar y esperar una serie de resultados: derrota de Pumas, y que Santos, Atlas y Querétaro no sumen de a tres. En caso de cumplirse todas las condiciones, el boleto sería para Atlético de San Luis por su mejor diferencia de goles.

En la parte alta, Chivas tiene asegurado al menos su lugar en el Play In, aunque prácticamente está clasificado directo a liguilla gracias a su diferencia de goles sobre FC Juárez. A su vez, Pachuca, Xolos y los propios Bravos ya tienen garantizado un puesto en la ronda de eliminación, y buscarán en la última fecha quedarse con la séptima posición para obtener ventaja como locales.