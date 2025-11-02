Santiago Medina lidera a Acereros en victoria contundente sobre Padres

Santiago Medina lanzó 5 sólidos innings en la lomita del Parque Xochipilli 1, Iker Ledezma bateó de 3-2 con un par de carreras anotadas, y juntos dirigieron a los Acereros a una victoria sobre Padres por pizarra de 11-1, en encuentro que sostuvieron el viernes por la tarde, dentro de la serie 11.

La tropa acerera soportó la ventaja con un rally de 6 anotaciones en el primer rollo, el cual elaboraron combinando un solo imparable, 4 bases por bolas, un golpe y 3 errores del cuadro rival.

Después, Iker Ledezma y Emiliano Rocha timbraron en la segunda entrada para poner los cartones 8-0, luego Santiago Medina amplió la diferencia con una rayita más en la tercera, Iker Marentes anotó en el quinto episodio, y Valente González llegó al home plate en la sexta tanda con la carrera que completó la "diezada".

Por su parte, los frailes alcanzaron a evitar la blanqueada en la tercera tanda. Emir Méndez se embasó con imparable y posteriormente fue remolcado al pentágono por Idali Hernández, quien disparo un sencillo hacia el prado central.

El abridor Santiago Medina se apuntó el acierto tras completar 5 entradas de labor en las que registró una carrera y 3 hits en contra, dio un pasaporte y abanicó a 3 rivales; después, Amaury Castañeda lució con hermético relevo en la sexta tanda, mientras que Uriel Rebolloza cargó con la derrota tras una apertura de 3 innings, en los que aceptó 9 anotaciones.

A su vez, Iker Ledezma fue el bateador más certero por el equipo ganador al pegar sencillo y doblete en 3 turnos, le siguió Iker Marentes con marca de 3-2 y Emiliano Rocha de 4-2, mientras que Idali Hernández destacó en la ofensiva de Padres con efectividad de 2-2.