Dante Hernández brilla en la victoria de Rayados Monclova

Con una certera actuación de Dante Hernández, el equipo de Rayados Monclova soportó un abultado triunfo de 9-0 sobre la Academia Santos Monclova, en partido correspondiente a la categoría Cascarón de la Copa Xochipilli.

La Pandilla ejerció una clara superioridad sobre la cancha del Parque 1 y reflejó dicha condición en el tanteador con una amplia ventaja que fue liderada por Hernández, quien mostró su efectividad frente a la portería al firmar 3 anotaciones.

Otro delantero albiazul que destacó por su contundencia fue Fidencio Sanmiguel, quien aportó 2 goles al triunfo, mientras que Lucas Triana, Edgar Flores, Yohan Palos y Raúl Mendoza se despacharon con un tanto para sellar la victoria.

SANTOS VENCE A LA SALLE

En otro encuentro disputado el viernes por la tarde, previo al Halloween, el equipo de la Academia Santos Monclova sumó 3 puntos más a su cuenta en la categoría Biberón al vencer por 7-0 a la escuadra de La Salle.

Emilio Suárez destacó como el jugador más valioso del partido al conseguir 4 anotaciones para liderar el triunfo santista, seguido por Abdiel Martínez con un tanto, mientras que la zaga lasallista regaló un par de autogoles para hacer más holgada la diferencia en los cartones finales.