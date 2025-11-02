Diablos suman cuarta victoria en beisbol al vencer a Tremendos

La escuadra de Diablos sumó su cuarta victoria dentro del Grupo 'A' tras imponerse ante los Tremendos de Juan Banda por pizarra de 7-1, en duelo que libraron el viernes por la noche en el Parque 'Chacho' Fabela de la colonia Occidental, dentro de la novena serie.

David Castillo tuvo una dominante actuación de 7 entradas en el círculo de pitcheo, donde apenas admitió una carrera y 3 hits, a cambio de 2 ponches, para registrar el éxito en su cuenta personal, a la vez que Josué Varela sufrió el descalabro tras lanzar 6 innings completos.

Por su parte, Ángel Mancha comandó el ataque escarlata al batear de 3-3, seguido por Raúl de Hoyos con marca de 2-2 y Olaf Zacarías de 3-2.

Los Tremendos tomaron la iniciativa en el score con una anotación de Yahir Villarreal en el primer capítulo, sin embargo, los pingos le dieron la vuelta a los cartones en la segunda tanda y se enfilaron al triunfo con triple producción elaborada por Ángel Mancha, Alexis Dávila y Santiago Álvarez.

La ventaja escarlata fue incrementada por Olaf Zacarías con una anotación en el tercer rollo, Santiago Álvarez contribuyó con una carrera más en la cuarta tanda, Eduardo González timbró en el quinto episodio, mientras que Alexis Dávila volvió a anotar en la sexta entrada y le puso cifras definitivas a la victoria de los Diablos.