Real Madrid sigue de cerca a Gilberto Mora para fichaje en 2026

Real Madrid sigue de cerca a Gilberto Mora, joya mexicana de 16 años (pero tendrá que esperar hasta 2026)

CIUDAD DE MÉXICO (27 de agosto de 2025) — El juvenil mediocampista mexicano Gilberto Mora, de apenas 16 años, ha atraído el interés del club español Real Madrid, que estaría buscando asegurar su fichaje a futuro, aunque por edad aún no puede ser transferido, según medios de España y México.

El periodista Ike Carrera reveló que el Real Madrid estaría gestionando un preacuerdo con Tijuana, con la intención de incorporar al talento fronterizo una vez que cumpla los 18 años, siguiendo una práctica similar a la aplicada en los casos de Vinícius Jr., Eduardo Camavinga o Federico Valverde.

Esta estrategia se enmarca en la política del club merengue de apostar por jóvenes promesas para desarrollarlas en su estructura de cantera.

Gilberto Rafael Mora Zambrano, nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, debutó en la Liga MX con Xolos de Tijuana el 18 de agosto de 2024, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en obtener minutos en primera división y anotando su primer gol en agosto de ese mismo año

Desde entonces, se ha consolidado como titular y ha brillado con la Selección Mexicana, destacando en la Copa Oro 2025 al convertirse en el jugador más joven en ganar un torneo de selecciones mayores.

Además, su rendimiento reciente lo ha posicionado en el radar internacional. En la última jornada del Apertura 2025, marcó un doblete contra Chivas y acumuló tres goles en seis partidos, lo cual alimentó el interés europeo.

Por su parte, el entrenador de Xolos, Sebastián "Loco" Abreu, dejó claro que el joven no saldrá fácilmente. En conferencia de prensa, respondió con ironía al planteamiento de una posible oferta: "No, acá no. Seguramente no, porque no lo van a poder pagar", y afirmó que el valor de mercado supera los 10 millones de dólares, cifra que el club difícilmente aceptaría si llegase una oferta local o nacional.