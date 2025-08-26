Triunfo contundente de Miravalle FC sobre Juventus en jornada 14

El Miravalle FC refrendó su posición como líder en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol con un categórico triunfo de 4-2 sobre Juventus, en cotejo que disputaron el fin de semana dentro de la jornada 14.

La Juve pegó primero, gracias a la contundencia de Pedro Mata, quien al minuto 20 aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador en la cancha de la Unidad Deportiva. Sin embargo, la "Mira" reaccionó oportunamente y consiguió el empate antes del descanso. Corría el minuto 39 cuando Ramsés Oviedo mandó el esférico al fondo de la red para firmar el 1-1-

Ya en la segunda mitad, Miravalle FC sacó a relucir su poderío ofensivo y definió el resultado. Denilson Guardiola anotó al minuto 63 para tomar la ventaja, luego, el dominio se acentuó al 75' con anotación de Jhovanny Flores, mientras que el golpe definitivo llegó al minuto 83, cuando Daniel Flores coronó una gran jugada con un potente remate para hacer el 4-1 momentáneo.

A pesar de la desventaja, Juventus no bajó los brazos y encontró su segundo tanto en los minutos de compensación. De nueva cuenta, Pedro Mata, el líder del ataque de la "vecchia signora", firmó su doblete al 91', para hacer más decoroso el marcador final.

Con esta victoria, Miravalle FC refrendó el mando de la categoría y dejó ver que llegará en buen ritmo y con una ofensiva letal a la parte final de la competencia.