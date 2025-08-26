Contundente victoria del Deportivo Aviación sobre el Jalisco

En uno de los partidos más disparejos de la jornada 6, el Deportivo Aviación desplegó un ataque letal y terminó sumando su quinta victoria de la campaña tras vencer al Jalisco por goleada de 7-1.

A pesar de que fue el conjunto jalisciense el que abrió el marcador con un gol tempranero de Iván Alejandro Ontiveros, al minuto 4, la respuesta de la "Avia" fue rápida y contundente. Alberto Espinoza anotó al 10´ para emparejar los cartones e iniciar la reacción de su equipo.

Después, Luis Alonso de León y Cristian Duarte se despacharon con sendos dobletes para soportar la remontada, mientras que Rogelio Quintana contribuyó con un tanto al minuto 35 y Aldo Juárez hizo lo propio al 40´, para darle tintes de goleada al resultado,

Tras el partido, el Deportivo Aviación llegó a 16 unidades, producto de 5 victorias y un empate, manteniendo el invicto y el subliderato de la tabla general. A su vez, el Jalisco se quedó estancado con 7 puntos.

GOLEÓ EL JUVENTUS

En otro partido de la categoría 40 años y más, Juventus hizo gala de su contundencia al superar al Borussia por un abultado 6-1, en la cancha de la Unidad Deportiva.

El ataque de la Juve fue encabezado José Alejandro Castillo y José Alfredo Uribe, quienes supieron aprovechar las debilidades defensivas del rival y firmaron dobletes, en tanto que

Víctor Kanagúsico apareció con un gol al minuto 17 y Juan Manuel Castañeda marcó al 65' para completar la obra; por la escuadra derrotada, un gol de Julio Rodríguez al 45' valió para darle algo de decoro al marcador final.

Gracias a esta victoria, Juventus alcanzó los 10 puntos en el presente certamen, mientras que Borussia se mantiene con 7 unidades.