Daniel Coronado lidera victoria de Charros sobre Piratas

Charros dominó el primer duelo de la doble cartelera con un sólido pitcheo de Daniel Coronado, y posteriormente, Piratas mostró un bateo certero para agenciarse el segundo encuentro con una holgada diferencia, para dividir honores dentro de la sexta serie.

En el primer compromiso de la jornada que se escenificó en el Deportivo AHMSA, los Charros salieron con una victoria por pizarra de 6 carreras por 2, la cual fue soportada con una dominante actuación de Daniel Coronado en la lomita, quien lanzó las 7 entradas completas, a la vez que Ricardo Gutiérrez se llevó la derrota.

A la ofensiva, Pedro Romero se hizo notar al irse de 4-3 con una carrera anotada, mientras que Néstor Flores también pasó por la registradora con efectividad de 4-3, mientras que Víctor Moreno conectó 2 imparables en 4 turnos.

Posteriormente, en el segundo juego del doble cartel, los filibusteros regresaron al diamante con la puntería bien afinada y cobraron revancha al imponerse por pizarra de 13-6 sobre los Charros.

Los Piratas construyeron su victoria con racimos de 3 carreras en la segunda, cuarta y séptima entradas, con un certero ataque comandado por Leonardo Arauza, quien conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, y Eduardo González, que también se despachó con jonrón de campo en la séptima tanda.

En la loma, Osvaldo Hernández tuvo una actuación notable, trabajando toda la ruta para llevarse el triunfo. Por Charros, el abridor Uriel Ferriño no pudo contener a la ofensiva rival y fue relevado en la cuarta entrada por Ángel Morales, quien terminó cargando con la derrota.