Irán busca mudar sus partidos del Mundial 2026 a México ante tensiones con EE.UU.

La selección de Irán analiza disputar sus partidos del Mundial 2026 en México, luego de que inicialmente le fueran asignados encuentros en Estados Unidos.

El cambio de postura surge en medio de tensiones políticas, así como advertencias del presidente Donald Trump, quien señaló que no podría garantizar la seguridad del equipo iraní si viajaba a territorio estadounidense.

Ante este panorama, la Federación Iraní de Futbol ha iniciado conversaciones con la FIFA para trasladar sus compromisos de la fase de grupos a sedes mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El presidente del organismo, Mehdi Taj, aseguró que la decisión responde a cuestiones de seguridad, subrayando que no viajarán a Estados Unidos bajo las condiciones actuales. En la misma línea, el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, indicó que existe disposición para participar en el torneo, siempre que se garantice el apoyo logístico y administrativo necesario.

¿Qué implicaría el cambio de sede para el Mundial 2026?

Sin embargo, un eventual cambio implicaría ajustes importantes en la organización del torneo, ya que México y la FIFA tendrían que modificar el calendario para incluir estos encuentros adicionales.

Hasta el momento, ni la FIFA ni autoridades mexicanas han dado a conocer avances concretos sobre estas negociaciones. Lo que sí ha quedado claro es que Irán mantiene su intención de competir en la Copa del Mundo, descartando la posibilidad de retirarse como se había planteado previamente.