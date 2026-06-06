Irán denuncia restricciones de Estados Unidos a su delegación rumbo al Mundial 2026

La representación diplomática de Irán expresó su inconformidad con el gobierno de Estados Unidos al considerar que parte de su delegación ha sido objeto de un trato desigual previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La controversia surgió después de que autoridades estadounidenses confirmaran la emisión de visas para los jugadores de la selección iraní, conocida como Team Melli. Sin embargo, según denunciaron fuentes iraníes, varios integrantes del cuerpo administrativo, técnico y de apoyo no obtuvieron los permisos necesarios para ingresar al país donde se disputarán sus compromisos mundialistas.

A través de una publicación en redes sociales, la embajada iraní criticó la decisión y señaló que diversos miembros esenciales para el funcionamiento de la selección fueron excluidos del proceso de autorización migratoria.

De acuerdo con información difundida por la agencia Tasnim, entre las personas que aún no cuentan con visa se encuentran directivos de la Federación Iraní de Fútbol y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.

La situación se produce tras semanas de incertidumbre relacionadas con las políticas migratorias estadounidenses y la posibilidad de que las restricciones afectaran la participación de la selección en el torneo internacional. Finalmente, los futbolistas sí recibieron la documentación necesaria para competir en la justa.

Mientras continúan las gestiones para que el resto de la delegación obtenga autorización de ingreso, la selección iraní mantiene su preparación para el certamen. El equipo estableció su campamento base en Tijuana, México, luego de que la FIFA aprobara el cambio de sede originalmente prevista en Tucson, Arizona.

¿Qué declaró la embajada de Irán?

La embajada de Irán ha manifestado su descontento a través de redes sociales, enfatizando que la exclusión de miembros clave de su delegación afecta el funcionamiento de Team Melli en la Copa Mundial.

Detalles sobre las visas de la selección iraní

A pesar de que los jugadores han recibido sus visas, la falta de permisos para otros miembros del equipo genera preocupación sobre la logística y el apoyo necesario durante el torneo.

Preparativos de Irán para el Mundial 2026

La selección iraní se encuentra en Tijuana, México, donde se prepara para enfrentar a sus rivales en el Grupo G, que incluye a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle.