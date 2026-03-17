Copa Mundial 2026: Irán negocia su participación en México

CIUDAD DE MÉXICO — En un giro inesperado para la diplomacia deportiva, la Federación de Fútbol de Irán ha iniciado negociaciones formales con la FIFA para revertir su retiro y participar en la Copa Mundial 2026, bajo la condición de disputar todos sus encuentros en territorio mexicano. Esta propuesta surge como una medida de seguridad para evitar el ingreso de la delegación iraní a Estados Unidos, país con el que mantiene una escalada bélica y diplomática que alcanzó su punto crítico tras los recientes bombardeos estratégicos.

Las conversaciones de alto nivel buscan aprovechar la neutralidad histórica de México para permitir que el conjunto asiático cumpla con sus compromisos deportivos sin comprometer la integridad de sus jugadores. Según fuentes cercanas a la FIFA, la propuesta contempla una reestructuración del calendario para que los partidos de Irán, originalmente programados en sedes compartidas, se concentren en estadios como el Azteca, el BBVA o el Akron. Esta posibilidad técnica está siendo analizada por el Comité Organizador y el Gobierno de México, que anteriormente presentó el Plan Kukulkán para blindar el evento.

Acciones de la autoridad

La intención de Irán de jugar el Mundial 2026 en México responde a las advertencias directas del presidente Donald Trump, quien recomendó a la selección no asistir al torneo por su propia seguridad en suelo estadounidense. Al trasladar su base de operaciones y sus encuentros a territorio mexicano, la federación iraní espera mitigar los riesgos de detenciones, hostilidades diplomáticas o incidentes de seguridad nacional. No obstante, la FIFA ha señalado que un cambio de esta magnitud requiere el consenso de los socios comerciales y de las otras selecciones del grupo.

Detalles confirmados

Por su parte, el Gobierno de México ha mostrado una postura de apertura ante la solicitud, viendo en esta mediación una oportunidad para reafirmar su soberanía y su capacidad de gestión en eventos de escala global. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el país está preparado para recibir a todas las naciones participantes bajo un clima de paz. Sin embargo, analistas deportivos advierten que la logística de seguridad tendría que reforzarse drásticamente para prevenir que las tensiones del Medio Oriente se trasladen a las ciudades sede mexicanas.

El reglamento de la FIFA sobre la Copa del Mundo no prohíbe explícitamente el cambio de sedes por motivos de fuerza mayor, pero establece que cualquier modificación debe garantizar la equidad competitiva. La negociación se encuentra en una fase contrarreloj, ya que el torneo inaugural está a menos de tres meses de distancia. Mientras tanto, las selecciones que aspiraban a ocupar la vacante dejada por Irán permanecen a la expectativa de una resolución definitiva que determine si el "Equipo Melli" finalmente pisará las canchas norteamericanas.

Impacto en la comunidad

De concretarse este acuerdo, el Mundial 2026 marcaría un hito histórico al separar geográficamente la participación de una selección por razones estrictamente geopolíticas. La decisión final de la FIFA y la respuesta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ante esta propuesta de exclusividad mexicana definirán si el fútbol puede mantenerse como un espacio neutral frente a los conflictos armados o si la crisis internacional terminará por fragmentar la organización de la máxima fiesta del balompié mundial durante este 2026.